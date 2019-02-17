مشايخ وقبائل يعلنون مساندة حجور بالرجال والمال والسلاح

مع استمرار عدوان مليشيا الحوثي على قبائل حجور أكد مشائخ ووجهاء محافظة حجة على نبذ الخلافات والتوحد لرفد الجبهات الداخلية (جبهة حجور) والدفع بالمقاتلين وعرقلة تحركات وتعزيزات الحوثيين بكل الوسائل.

وجاء ذلك في اجتماع عقد بالمملكة العربية السعودية، لتدارس الوضع القائم في حجور وما تقوم به مليشيات الحوثي الايرانية الانقلابية من اعتداءات سافرة على أبناء حجور خاصة وعلى الشعب اليمني عامة.

وشدد الحاضرون العمل على توحيد جهود القبائل في المحافظة لمواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية ورفد الجبهات بالمقاتلين.

كما أكد بيان مشائخ ووجهاء حجة على العمل تحت قيادة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعا المشائخ المجتمعون كافة القبائل المجاورة الدفاع عن إخوانهم ومنع المليشيات من المرور عبر أراضيهم.

وعبروا عن الشكر والتقدير للمواقف الأخوية الصادقة والدعم السخي من المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة وقيادة