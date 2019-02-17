تدشين أسبوع النظافة والبيئة تحت شعار "النظافة ثقافه" في حضرموت الساحل

بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية والتجمعات الشبابية والطلابية والنقابات والمنظمات النسوية، تنطلق اليوم الاحد فعاليات أسبوع النظافة والبيئة، الذي ينظمه صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حضرموت (الساحل)، تحت شعار "النظافة ثقافه" وبرعاية كريمه من اللواء الركن/فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، تزامنا مع اليوم الوطني للبيئة المصادف للعشرين من الشهر الجاري.

وأكد الاخ فهمي عبدالهادي بن شبراق المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة بساحل حضرموت، أن هناك استعدادات مكثفة لإنجاح هذا الاسبوع، من خلال برنامج واسع ومتكامل عكفت اللجنة التحضيرية على وضعه بهذه المناسبة، إذ سيكون أسبوعا ثقافيا توعويا بامتياز، يركز على توعية المواطنين بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة، في إطار السعي نحو جعل ذلك ثقافة راسخة وسلوك يومي.

وسيشارك في هذا الاسبوع الذي سيدشن بحفل سيقام صباح غدا الاحد في نادي متطوعون، مختلف الجهات الرسمية والشبابية والطلابية والجماهيرية، من خلال أكثر من 260 مدرسة للتعليم الاساسي التي ستشهد أنشطة توعوية داخل المدارس تقيمها جمعيات أنصار البيئة، وحملات النظافة داخل المدارس وكليات الجامعة، إلى جانب حملات النظافة للشواطئ والساحات والشوارع داخل مدينة المكلا، وغرس عدد من الأشجار في المثلثات والساحات، يقوم بها منتسبوا الأندية والمنظمات الشبابية والجماهيرية والمنظمات النسوية.

وفي الختام دعا الاخ بن شبراق جميع المواطنين والمؤسسات والفاعليات الجماهيرية والشبابية والنسوية الى التفاعل الإيجابي مع برنامج اسبوع النظافة والبيئة، من أجل خلق شراكة مجتمعية حقيقية، وللتأكيد على أن المسؤلية واحدة ومتكاملة بين الجهات الرسمية والمواطنين في الحفاظ على النظافة والبيئة.

وبعد حفل التدشين ستعقد قيادة صندوق النظافة والتحسين لقاء تعريفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والصحفيين، من أجل التعريف بأنشطة الصندوق وأهمية تنظيم اسبوع للنظافة والبيئة وما احتوت عليه برامج هذه المناسبه التي ستكون قاعدة سنوية سيحرص الصندوق على تنظيمها للارتقاء بمستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع.