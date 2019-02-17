شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية يمنية تكشف عن انتهاكات حوثية جديدة وخطيرة بحق قطاع التعليم بصنعاء..! – (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لايكاد يمر يوم إلا وترتكب فيه مليشيا الحوثي جرائم يندى لها الجبين.. وكان قطاع التعليم هو اكثر حقل تمارس فيه هذه المليشيا اعمالها الاجرامية فيه حيث حولت الكثير من المدارس الى ثكنات عسكرية وتقوم بتجنيد طلاب المدارس للمشاركة في حروبها العبثية.

آخر جرائم الحوثيين بحق التعليم هو ما نشرته الصحفية بشرى العامري من انتهاكات جديدة وخطيرة في قطاع التعليم بأمانة العاصمة صنعاء.

وأوردت الصحفية العامري 8 انتهاكات جديدة بحق التعليم في امانة العاصمة وذلك في منشور لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نص منشور الصحفية بشرى العامري:

"انتهاكات حوثية جديدة في قطاع التعليم بأمانة العاصمة صنعاء

1- المدعو/ علي الديلمي- مدير منطقة معين التعليمية يقوم بإقتحام مدرسة نسيبة مع مجموعة من الزينبيات وبالسلاح للقبض على ما أسموه المحرضات من الطالبات.

2- محمد الشامي- مدير منطقة السبعين يجبر مدراء ومديرات المدارس على الإستغناء عن المعلمين والمعلمات اللذين يعملون بالمدارس الأهلية .

3- توقيف أ/ رهام جعفر مديرة مدرسة شهداء الوحدة بمنطقة معين إرضاءً لطالبة حوثية .

4- إقتحام مدرسة شهداء الجوية-بني الحارث من قبل مشرف حوثي يدعى أبو فيصل والإعتداء على موظفي اليونيسيف وإرعاب الطالبات بالسلاح ومدير منطقة بني الحارث لم يحرك ساكناً وأيد ذلك العمل.

5-إثنين مسلحين حوثيين يقتحمان مدرسة كوكب العلوم- ببني الحارث ويعتديان على معلمة بالضرب .

6- إقتحام مدرسة الفتح- بيت عاطف بني الحارث من قبل أربعة مسلحين والإعتداء على مدير المدرسة بالضرب بآلات حادة والطعن بالجنابي حتى سقط مضرجآ بدماءه.

7- مدرسة الشعب- الصافية تقوم بفرز الطلاب ومن دفع مبلغ 1000 ريال يتم إدخاله الصف ومن لم يدفع يتم حرمانه من التعليم .

8- معاقبة الطالبات في إحدى مدارس بني الحارث بالجلوس في ساحة المدرسة في الشمس وتنظيف الحمامات بسبب عدم دفع المشاركة المجتمعية".