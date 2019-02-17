شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل تعلن مساء اليوم تحرير وتأمين قلعة يراخ وسوق الطاحون الاستراتيجي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حرّرت القبائل بإسناد من القوات الحكومية، مساء اليوم السبت 16 فبراير/شباط 2019، مواقع جديدة في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، وأجبرت المليشيا الحوثية على الفرار.

وقال سكان محليون "إن قبائل الحشاء والقوات الحكومية حررت، سوق الطاحون وقلعة يراخ في مديرية الحشاء.

ودارت معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والقوات الحكومية من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة قبل أن تلوذ بالفرار.