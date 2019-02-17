شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يكشف حجم الارتباطات الخارجية للحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مدير مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم، أن الارتباطات الخارجية للحوثية يُعتبر من أكبر معضلاتها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، رصدها “المشهد العربي”: “ومن معضلات الحوثية ارتباطاتها الخارجية وهنا لا اتحدث باعتبارها معسكر خميني وإنما بالتعقيدات التي شكلتها في أوروبا ومع الأمريكان والروس في لعبة تناقضاتها والتي تتعامل معهم وكأنها تكوينات محلية بالإمكان حوكلتها بالدجل والنفاق والإدعاء الجميع سيرفع يده عنها ويترك للشعب ليقرر مصيره”



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