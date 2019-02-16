مسؤول يطالب الامم المتحدة الضغط على المليشيا لفك الحصار عن حجور

طالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، التدخل والضغط الفوري لفك الحصار الذي تفرضه المليشيا الانقلابية على حجور في محافظة حجة، ووقف الجرائم الانسانية بحق سكان المنطقة.

وأكد فتح على ضرورة التنسيق مع المنظمات الاممية وخصوصا برنامج الاغذية العالمي لارسال المواد الاغاثية والطبية والفرق الاغاثية لتقديم الخدمات للسكان المحاصرين في تلك المناطق..معتبرا ماتقوم به المليشيا من حصار وجرائم بحق سكان المنطقة جرائم حرب لاتسقط بالتقادم.

كما طالب وزير الادارة المحلية المجتمع الدولي والمنسقة الانسانية بعمل كافة الوسائل والضغوطات لفك الحصار عن اهالي المنطقة والسماح بادخال المواد الغذائية والاحتياجات للمواطنين، وادانة ما تقوم به المليشيا من جرائم في المنطقة وعدم الصمت حيال تلك الجرائم الجسيمة بحق الاهالي والمدنيين في المنطقة.

وأكد فتح أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق السكان في حجور وعدد من المناطق الخاضعة لها، وصمة عار في تاريخ الانسانية، وتشجع الحوثيين الاستمرار في تلك الجرائم.

وتقوم مليشيا الحوثي بالعدوان على قبائل اليمن في حجور منذ اكثر منذ نصف شهر وسط تواطوء لمنظمات المجتمع المدني.