لجنة تحديد مواقيت الصلاة بوادي حضرموت تواصل رصدها الميداني

واصلت لجنة تحديد المواقيت بمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت اليوم، النزولات الميدانية الاستطلاعية؛ لتحديد أوقات آذان الصلوات، بمعية (20) شيخاً وداعية إسلامياً ومهتمين بشئون الشرع والفلك وعلوم النجوم من مختلف مديريات الوادي والصحراء.

وجرت مراقبة طلوع الفجر الصادق والكاذب من أعلى عقبة (عصم) بمديرية السوم محافظة حضرموت والواصلة إلى محافظة المهرة في أول مراقبة لطلوع الفجر هذا العام وتحديد موعد الآذان الثاني الذي به تقام صلاة الفجر، من الساعة الـ3 فجراً وحتى شروق الشمس وكان توقيت الاشراق في هذا اليوم الـ 6و10 دقائق صباحاً بتوقيت مديرية السوم، والـ6و12 دقيقة صباحاً بتوقيت مدينة سيئون.

ووفقا لمدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء "مراد صبيح" فإن النزول أتى استمراراً لتحديد مواقيت آذان الصلوات خصوصاً صلاتي الفجر والمغرب لما لها من أهمية كبيرة في إفطار الصائم وامساكيته خلال شهر رمضان المبارك وصلاة الفجر بشكل عام، مشيراً أن النزولات الميدانية الجماعية لمراقبة مواقيت الصلوات متواصلة منذ العام الماضي، مثمناً الجهود الداعمة والمساندة من السلطة المحلية بوادي حضرموت وإدارة الكهرباء بالوادي والصحراء وكذا مدير عام مديرية السوم سليم باشامخة واعضاء السلطة على تسهيلها عدد من الأمور المتعلقة بمراقبة المواقيت وتهيأت أسبابه.

هذا وانطلقت النزولات الميدانية لمراقبة مواقيت الصلوات في العام الماضي؛ لحسم النزاع الحاصل لدى بعض الأطراف الدينية وتوحيد أوقات الآذان بعيداً عن الخلافات، وأجزمت فيه مكتب الأوقاف والإرشاد منع اطلاق الآذان في غير موعده بمكبرات الصوت لمن يخالف الجدول الزمني للآذان والذي أُسس تحت إشراف ومتابعة السلطة المحلية والقيادات الأمنية بالوادي والصحراء وأعضاء لجنة تحديد المواقيت، ولقي ترحيباً مجتمعياً واسعاً من كافة الأطراف.