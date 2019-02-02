شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني للدولار الأمريكي أمام الريال اليمني وتوقف عمليات البيع...الأسعار اليوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، وسط تكهنات بمزيد من التراجع. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى.

وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء)اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

أسعار الشراء

الدولار الأمريكي =595

الريال السعودي =154

أسعار البيع

الدولار الأمريكي =موقف

الريال السعودي =155

الأسعار في السوق السوداء

أسعار الشراء

الدولار الأمريكي =610

الريال السعودي =160

*توقف لعمليات البيع بسبب عدم استقرار السوق