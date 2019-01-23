اليمن.. أمن المهرة يلقي القبض على مركبات تحمل أسلحة قادمة من قطر

قامت قوات الأمن بمحافظة المهرة، جنوب شرقي اليمن، بإلقاء القبض على عدد 3 مركبات من نوع بيك أب تابعة لأشخاص من أبناء المحافظة محملة بأسلحة.

وذكرت مصادر أن الأسلحة كانت من نوع ( بنادق كلاشن كوف - أر بي جي ) لتسليمها الى علي الحريزي - الوكيل السابق للمحافظة.

وأشارت إلى أنه اتضح بعد التحقيق أن هذه الأسلحة قادمة من قطر ويتم تجميعها في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

وأكدت أن التنسيق يتم بواسطة الحريزي مع شخص قطري من أصل يمني (لم يتم الاستدلال على بياناته إلى الآن) حول موضوع الأسلحة.

وخلال الفترة الماضية حرصت قناة الجزيرة القطرية على إبراز قضية المهرة واتهام المملكة بمحاولة إقلاق الأمن فيه.

كما حرصت القناة القطرية على استضافة موالين من أبناء المحافظة لتأكيد رواياتها الملفقة حول المحافظة.