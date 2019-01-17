شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي مساء اليوم.. شاهد السعر الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي الريال السعودي في صنعاء اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019م أسعار صرف العملات في صنعاء الدولار الأمريكي =527 الريال السعودي =141 أسعار البيع الدولار الأمريكي = 535 الريال السعودي= 142

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