شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ولي العهد محمد بن سلمان (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة من العيار الثقيل كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن قرارات صادمة، سيتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال أسابيع ضمن برنامجه التغريبي للمملكة ورؤيته التحررية المزعومة.

وقال “مجتهد” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن)، حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن ولي العهد السعودي بصدد تنفيذ المرحلة التالية من برنامجه التغريبي ويتوقع أن تنفذ خلال أسابيع.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تتضمن السماح ببيع واستهلاك الخمور على مراحل تبدأ بالفنادق الراقية وتنتهي بالمطاعم.

وتابع “مجتهد” موضحا:” السماح بإنشاء نوادي ليلية بنفس مفهوم ما يطلق عليه بالإنجليزية night club والسماح بالكازينوهات بما تشتمل عليه من قمار”



مجتهد

@mujtahidd

المرحلة التالية من برنامج ابن سلمان التغريبي يتوقع أن تنفذ خلال أسابيع وتتضمن التالي

- السماح ببيع واستهلاك الخمرعلى مراحل تبدأ بالفنادق الراقية وتنتهي بالمطاعم

- السماح بإنشاء نوادي ليلية بنفس مفهوم ما يطلق عليه بالانجليزية night club

- السماح بالكازينوهات بما تشتمل عليه من قمار

١٬٣٣٧

٦:٠٤ م - ١٤ يناير ٢٠١٩

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٨٦٢ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك



كما أشار المغرد الشهير إلى أنه بالفعل يوجد بيع للخمور في بعض الفنادق بشكل غير رسمي وأن النوادي الليلية موجودة سرا، لكن الجديد “هو ترسيم الموضوع وسن أنظمة له وإعطائه صفة قانونية ومعلنة ومحمية”.. حسب قوله.



مجتهد

@mujtahidd

· 3 س

المرحلة التالية من برنامج ابن سلمان التغريبي يتوقع أن تنفذ خلال أسابيع وتتضمن التالي

- السماح ببيع واستهلاك الخمرعلى مراحل تبدأ بالفنادق الراقية وتنتهي بالمطاعم

- السماح بإنشاء نوادي ليلية بنفس مفهوم ما يطلق عليه بالانجليزية night club

- السماح بالكازينوهات بما تشتمل عليه من قمار



مجتهد

@mujtahidd

تنبيه

أشار البعض إلى أن الخمور تباع عمليا في بعض الفنادق بشكل غير رسمي وأن النوادي الليلة موجودة سرا

الجديد هو ترسيم الموضوع وسن أنظمة له وإعطائه صفة قانونية ومعلنة ومحمية

٦٨٢

٦:١٦ م - ١٤ يناير ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

٣٧٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.





وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.