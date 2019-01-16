شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: أول رد فعل للفتاة الهاربة رهف بعدما علمت أن عائلتها تبرأت منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” منشور إعلامي لعائلة الفتاة السعودية الهاربة “رهف محمد” والتي هربت إلى كندا طالبة اللجوء. وأعلنت عائلة رهف من خلال البيان الإعلامي بحسب نشطاء “براءتها من “رهف” مؤكدين أنها أساءت بسلوكها المشين والخارج عن الأعراف والقيم الإسلامية السمحة، وطالبت عائلة “رهف” أبناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر أعمال المدعوة “رهف” وإن شرفاء العائلة أجمعوا على هذه البراءة.

وفي ذات السياق، قالت الفتاة “رهف” في مقطع فيديو لها من كندا، عن تبرؤ عائلتها منها، في سؤال موجه لها “هل تعتقدين أن هذه الرسالة هي من عائلتك ؟ ،فهزت “رهف” رأسها بنعم.

وجاوبت على سؤال أخر موجه لها بأنها تعلم أن عائلتها ستفعل ذلك، فكان ردها بـ”لا” ولم تتوقع نهائياً أن تتبرأ عائلتها منها مهما كانت الظروف.



كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أول رد فعل للفتاة الهاربة رهف بعدما علمت أن عائلتها تبرأت منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.