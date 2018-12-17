الحوثي كثف زراعة الألغام في الحديدة وتتسبب في استشهاد وإصابة 18 مدنياً بينهم أطفال

تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية زراعة الألغام بكثافة عالية في مديريات الضحى والزيدية والمغلاف بمحافظة الحديدة.
وناشد سكان تلك المديريات بسرعة إنقاذهم مما تقوم به الميليشيات في قراهم ومزارعهم، وبإصرار على تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة تحت بطش سلاحها وإجرامها، معرضةً حياة آلاف الأسر الفقيرة في تلك القرى للخطر.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، أن 6 مدنيين، بينهم طفلان، استشهدوا وأصيب 12 آخرون نتيجة انفجار ألغام زرعتها الميليشيات في منطقتي الحصيب جنوب مديرية الجراحي والمدمن غرب المديرية.
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