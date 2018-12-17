إجتماع مشترك برئاسة هادي يناقش نتائج مشاورات السويد

ناقش إجتماع ترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم، ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومستشاريه ورئيس وأعضاء الوفد المشارك في مشاورات السلام، الإتفاقات التي خرجت بها المشاورات التي أستضافتها السويد برعاية اممية.

وأستعرض الرئيس هادي في بداية الإجتماع، مجمل التطورات التي شهدتها البلد على مختلف المستويات ومنها ما يتصل بالأوضاع الميدانية من خلال تضحيات حماة الوطن والمقاومة الشعبية الباسلة في مختلف الجبهات وبدعم وإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقياده المملكة العربية السعودية الذين استطاعوا بفضل تضحياتهم وانتصاراتهم وثباتهم ارغام مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران على الجنوح للسلام رغم عدم وفاءها المعهود بالوعود والعهود.

وأكد أن الحكومة شاركت في هذه المفاوضات لحرصها الدائم نحو السلام الذي تنشده استجابة لمساعي الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن وجهود المجتمع الدولي وقبل كل ذلك دور الأشقاء في دول التحالف العربي .

وقال "ذهبنا وأيادينا ممدودة للسلام في السويد وقبله في محطات عده في جنيف وبيل والكويت لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن والاستقرار لربوع الوطن لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وغي مقدمتها القرار 2216" .

وأضاف " لقد ذهب وفدنا الوطني للمشاورات حاملاً معه قضية وطن ومصير شعب ومشروع بناء الدولة الإتحادية الجديدة ، والمدعوم وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبمرجعيات الحل السياسي الثلاث".

ولفت الرئيس الى جهود أعضاء الوفد في مشاورات السلام التي اختتمت في السويد من خلال ثبات موقفهم ووضوح قضيتهم التي تمثل اجماع الشعب اليمني والتي أفرزها توافقه الوطني عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل والمسنود أيضاً بالقرارات الاممية التي تدين الانقلاب وأدواته وداعميه وعناصره.

بدوره أستعرض نائب الرئيس، مستجدات الوضع الميداني في مختلف الجبهات وخطوط التماس مستعرضاً النجاحات والانتصارات المتوالية المحققة على اكثر من صعيد والتي أسفرت عن تحرير العديد من المديريات والمناطق والمواقع الاستراتيجية لاحكام الطوق وتضييق الخناق على المليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات.

ولفت الى المعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.

من جانبه أشار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في تقريره الموجز الى الوضع الاقتصادي والأمني وجهود الحكومة في هذا الإطار والتي أثمرت العديد من الإنجازات والنجاحات في فترة زمنيه بسيطة مستنده على توجيهات فخامة الرئيس الدائمة في هذا الصدد .. لافتاً الى جهود اللجنة الاقتصادية مع الحكومة في تجاوز تداعيات تدهور العملة ودعم الأشقاء في هذا الإطار.

ولفت الى عدد من الرؤى و المعالجات الانية وطويلة الأمد .. مؤكداً أن تعزيز الجانب الاقتصادي يمثل رافدا ودعم وإسناد للجانب الميداني والعسكري.

كما استمع الاجتماع الى خلاصة نتائج مشاورات السويد الذي قدمها رئيس الوفد الحكومي المفاوض وزير الخارجية خالد اليماني.

هذا وقد قدم المستشارين وأعضاء لجنة المشاورات خلال الاجتماع العديد من المداخلات والملاحظات التي تعزز وحدة العمل وترتقي بالاداء والمهام على مختلف الصعد.