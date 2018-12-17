الرئيس هادي يثمن مواقف الولايات المتحدة الداعمة للشرعية

ثمن رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، مواقف الولايات المتحدة الامريكية الداعمة والمساندة لليمن في كافة الظروف في إطار تنفيذ وتطبيق المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار 2216.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر ، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والتأكيد على مواصلة دعم الادارة الامريكية لليمن وقيادته الشرعية وتفعيل جوانب التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.

وأكد السفير الامريكي متانة العلاقة والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا والملفات ومنها ما يتصل بمساعي السلام .. مشيداً بموقف وجهود فريق المشاورات الحكومي الذي ذهب جاداً نحو السلام وما حققه في هذا الإطار لمصلحة الشعب اليمني وفق توجيهات فخامة الرئيس.

وأشار الى ان الولايات المتحدة ستظل تراقب عن كثب وتدعم جهود السلام لمصلحة الشعب اليمني .