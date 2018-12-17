باكريت يعلن عن اطلاق قناة "المهرة" على نايل سات وينشر الترددات .. فيديو

أعلن محافظ المهرة، راجح سعيد باكريت، عن إطلاق قناة "المهرة" الفضائية على قمر نايلسات، على التردد 12604 / V / 27500 ) .

وقال باكريت في تغريدة له بتويتر، نبارك لأهلنا في المهرة واليمن والوطن العربي إطلاق إشارة بث قناة المهرة الفضائية على القمر نايلسات .

وأكد أن القناة ستكون صوت المهرة لنقل تاريخها وإرثها الثقافي وداعمة للشرعية اليمنية ولجهود التحالف العربي في اليمن .

تجدر الإشارة إلى أن محافظة المهرة، تعتبر منكوبة بسبب إعصار لبان الذي إجتاح المدينة قبل أسابيع وخلف أضراراً بالغة في الخدمات العامة والممتلكات الخاصة والعامة .