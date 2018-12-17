أعلن محافظ المهرة، راجح سعيد باكريت، عن إطلاق قناة "المهرة" الفضائية على قمر نايلسات، على التردد 12604 / V / 27500 ) .
وقال باكريت في تغريدة له بتويتر، نبارك لأهلنا في المهرة واليمن والوطن العربي إطلاق إشارة بث قناة المهرة الفضائية على القمر نايلسات .
وأكد أن القناة ستكون صوت المهرة لنقل تاريخها وإرثها الثقافي وداعمة للشرعية اليمنية ولجهود التحالف العربي في اليمن .
تجدر الإشارة إلى أن محافظة المهرة، تعتبر منكوبة بسبب إعصار لبان الذي إجتاح المدينة قبل أسابيع وخلف أضراراً بالغة في الخدمات العامة والممتلكات الخاصة والعامة .
شكرا لقرائتكم خبر عن باكريت يعلن عن اطلاق قناة "المهرة" على نايل سات وينشر الترددات .. فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .