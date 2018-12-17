شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني: تفسيرات قادة الحوثيين لتفاهمات السويد حول الحديدة تعتبر تنصّلاً واضحاً منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والسياسي علي البخيتي، إن بيانات قادة الحوثيين المفسّرة لتفاهمات السويد تعتبر تنصّلاً واضحاً منها، لافتاً إلى أن تلك التصريحات تؤكد أنهم اطلقوا رصاصة الرحمة على ما التزموا به في السويد؛ وخيبوا ظن المبعوث الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية بريطانيا والسفراء.

وأضاف البخيتي: “تفسيرات الحوثيين لتفاهمات مشاورات السويد تجاوزت التفسير بمراحل إلى اختلاق بنود ليست موجودة بالاتفاق من الأساس؛ ولا حتى تشبهها”.

وأشار في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، إلى أن محمد عبدالسلام فليته، وعبدالملك العجري، كل واحد منهم فسّر التفاهمات على كيفه، وكل منه أورد تفسيرات متناقضة مع الآخر .

وأوضح البخيتي أن المتابع العادي يمكنه المقارنة بين بنود الاتفاق، وتصريحات القادة الحوثيين، وسيكتشف دجل قادة هذه الجماعة وكيف يكذبون وبوقاحة على جمهور يعتبرونه قطيع من الغنم يمكن إقناعه بأي شيء.

وأضاف البخيتي: (الحوثيون مربكين أمام قواعدهم بسبب بيعهم الوهم والشعارات الزائفة لسنوات؛ ويسعون لتفسير تفاهمات مشاورات السويد بشكل مغلوط كما يفسرون القرآن، غير مدركين ان هناك مجلس أمن لا يعترف بتفسير “قرين القرآن”)؛وهي الصفة التي يطلقونها على زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي”.