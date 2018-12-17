الخليج 365 - الحديدة
قالت مصادر محلية إن المعارك العنيفة اشتدت في مدينة الحديدة مساء اليوم بصورة غير مسبوقة مع هجمات حوثية عنيفة.
وأوضح الصحفي بسيم الجناني في منشور له بـ"إشتداد المعارك شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع غياب الطيران".
وأضاف أن ذلك يجري مع "حالة رعب وهلع وسط السكان جراء تطاير الشظايا وسقوط القذائف بالقرب من المنازل ، وأنباء عن قصف مدفعي أستهدف مصنع نانا في كيلو 16 وإندلاع حريق في خزان الديزل بالمصنع".
من جانبه، قال مراسل رويترز محمد الغباري إن الهدنة - وقف اطلاق النار في الحديدة سيدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين بناء على جهود الامم المتحدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اشتداد معارك الحديدة.. والهدنة بعد 24 ساعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .