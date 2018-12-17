عاجل.. اشتداد معارك الحديدة.. والهدنة بعد 24 ساعة

الخليج 365 - الحديدة

قالت مصادر محلية إن المعارك العنيفة اشتدت في مدينة الحديدة مساء اليوم بصورة غير مسبوقة مع هجمات حوثية عنيفة.

وأوضح الصحفي بسيم الجناني في منشور له بـ"إشتداد المعارك شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع غياب الطيران".

وأضاف أن ذلك يجري مع "حالة رعب وهلع وسط السكان جراء تطاير الشظايا وسقوط القذائف بالقرب من المنازل ، وأنباء عن قصف مدفعي أستهدف مصنع نانا في كيلو 16 وإندلاع حريق في خزان الديزل بالمصنع".

من جانبه، قال مراسل رويترز محمد الغباري إن الهدنة - وقف اطلاق النار في الحديدة سيدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين بناء على جهود الامم المتحدة.