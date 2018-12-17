وزير الإعلام: الحوثي انقلب على اتفاق السويد ويرفض الهدنة

الخليج 365 - عدن

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الحوثي انقلب على اتفاق مشاورات السويد الذي رعته الأمم المتحدة ورفض الهدنة.

وكتب الارياني بتغريدات رصدها الخليج 365 مساء اليوم: -نفي رئيس وفد المليشيا محمد عبدالسلام لقناة برس تي في الايرانية التوصل لأي اتفاق نهائي لوقف اطلاق النار في الحديدة".

وأضاف أن ذلك "بعد ايام من الاعلان عن اتفاق يقضي بانسحاب المليشيا من ميناء ومدينة الحديدة بحضور الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن".

وقال الوزير الإرياني إن "تاريخ المليشيا الحوثية حافل بنقض العهود والمواثيق،فمن اتفاقية دماج،مرورا بحرف سفيان وعمران،وحشدهم على مداخل صنعاء،واتفاق السلم والشراكة،وانقلابهم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني،ومفاوضات جنيف والكويت،وانتهاء بمؤشرات انقلابهم على اتفاقية السويد".