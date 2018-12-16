حملة أمنية واسعة في الضالع ضد محلات الصرافة المخالفة

أقرت السلطات الامنية في الضالع اليوم الاحد تنفيذ حملة امنية ضد محلات الصرافة غير المرخص لها ومن يرتكبون جرائم قطع الطرق ونهب ممتلكات المواطنين والاعتداء عليهم.
وفي لقاء جمع بين اعضاء اللجنة الامنية في المدينة ناقشت الاجتماع الأوضاع الأمنية والخارجين عن القانون الذين يستهدفون زعزعة أمن واستقرار المحافظة.
واستعرض الاجتماع عملية ازالة البناء العشوائي وضبط المخالفين ممن تسببوا بإغلاق الشوارع، وشدد الاجتماع على سرعة إزالة العشوائيات والبدء في تنظيم الشوارع.
وأكد المحافظ على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف أجهزة الامن والأجهزة التنفيذية بما يساهم في نجاح هذه الحملة التي تهدف الى تعزيز الاستقرار والامن في المحافظة.
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