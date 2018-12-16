شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستنفرون عناصرهم في «صنعاء» ويعتقلون ضباط المخابرات وتنبؤ بـ«تمرد» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أمنية وسكان في العاصمة صنعاء، مساء السبت 15 ديسمبر/كانون الأول، بأن مليشيا الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة، لضباط جهاز الاستخبارات «الأمن القومي»، وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم.

وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، مفضلة عدم الكشف عن هويتها لدواع أمنية، ان مليشيا الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطا كبارا في جهاز الاستخبارات «الأمن القومي».

وأوضحت المصادر بأن مليشيا الحوثي الانقلابية «تُخضع بقايا منتسبي جهاز الامن القومي لتفتيش المباغت في منازلهم وفحص تلفوناتهم الشخصية، فيما قامت باعتقال العشرات منهم خلال الساعات الماضية».

وأشارت الى ان هناك «مخاوف حوثية من خروج الامن القومي عن سيطرتهم، او حدوث تمرد»، منوهة الى ان «عمليات التمام ـ مصطلح عسكري يقصد به جمع القوة البشرية لمعرفة المتواجدين من المتغيبين تتم اسبوعيا، خوفا من هروب تلك القيادات الى مناطق الحكومة الشرعية».

وأوضحت المصادر بأن عدد من قيادات الجهاز تلقوا تهديدات من مليشيا الحوثي باسر اقاربهم في حالة التحاقهم بالحكومة الشرعية، كما كشفت المصادر الأمنية لـ«مأرب برس» عن «تفريغ مليشيا الحوثي لوحدة خاصة من عناصرها للتجسس على مكالمات ورسائل العاملين في جهاز الامن القومي لمراقبة اتصالاتهم ومعرفة من معهم ومن ضدهم».