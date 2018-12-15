وضع حجر أساس لمدينة سكنية بتكلفة 6 مليارات ريال بمحافظة لحج

وضع محافظ لحج، اللواء الركن أحمد التركي، ومعه أمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، اليوم الست، حجر الأساس لمشروع ضاحية الديار، بمنطقه دار منصور، بمديرية تبن، والبالغ تكلفته ستة مليار ريال يمني للمرحلة الأولى.

وتحتوي المدينة على 855 وحدة سكنية على مساحة 756 متر مربع ويبلغ محيطها الدائري خمسة كيلو متر ونصف، تشتمل متنفسات ومساجد ومدارس وملحقات أخرى.

ووفقا لوكالة سبأ، فإن هذا المشروع يُعد ثاني أكبر مشروع استثماري في محافظة لحج؛ بعد استكمال التحضيرات لتنفيذه ضمن إعلان لحج محافظه الاستثمار للعام 2019م.

وقال التركي ان مشروع إنشاء مدينة ضاحية الديار قد استوعب كافه المتطلبات الخدمية.. مؤكدا ان المحافظة ستشهد العام القادم نشاطا استثماريا واسعا لما تتميز به المحافظة من مناخ استثماري جاذب وخصائص جغرافية تؤهلها لان تغدو موئلا للتجارة والاستثمار.