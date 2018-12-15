السفير الروسي يكشف تفاصيل جديدة عن الانسحاب من الحديدة

كشف السفیر الروسي لدى الیمن" فلادیمیر دیدوشكین"، تفاصیل الانسحاب من الحديدة وفقا لنتائج مشاورات السويد.

واجبرت المسارات العسكرية في الحديدة إلى اجبار مليشيا الحوثي الارهابية التوقيع على الانسحاب.

وقال دیدوشكین، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسیة، أن خطة سحب القوات من الحدیدة تقضي بإنشاء منطقة عازلة بین الأطراف المتحاربة عرضھا نحو كیلومتر واحد.

وذكر أنه من المقرر سحب قوات الطرفین بالكامل من المدینة ومینائھا في غضون 45 یوماً، وذلك تحت رقابة لجنة خاصة سیتم إنشاؤھا، وھي تضم ممثلین عن الأمم المتحدة والأطراف الیمنیة".

ولفت دیدوشكین إلى أن الاتفاق بشأن تبادل الأسرى بین الطرفین سیطبق أواخر ینایر القادم، مؤكدا أن وفدا الحكومة الشرعیة والحوثیین اتفقا على مراحل عملیة التبادل وأماكن تنفیذھا، فضلا عن المسائل اللوجستیة.

وأشار إلى أن المباحثات التي جرت بین الأطراف الیمنیة في السوید واختتمت یوم الخمیس، كانت صعبة إلا أنھا أفضت عن نتائج إیجابیة.

ومن المتوقع أن یعقد وفد الحكومة ووفد الانقلاب الحوثیین جولة أخرى من المفوضات نھایة ینایر/ كانون الثاني، تخصص لمناقشة أطر التفاوض السیاسي.