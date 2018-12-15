شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الضالع ومدير مركز الملك سلمان يتفقدون سير توزيع المواد الغذائية لنازحي الحديدة بقعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد محافظ الضالع علي مقبل صالح ومعه وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية صالح الذيباني سير توزيع المواد الغذائية لنازحي الحديدة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع .

وقال محافظ الضالع " نحن ممتنون كثيرا لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية للتخفيف عن النازحين وتقديم العون الإغاثي لنازحي الحديدة بالضالع .

فيما أشار وكيل محافظ الحديدة وليد القديمي أن المستفيدين من السلل الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان قرابة الف وخمسمائة اسرة نازحة من محافظة الحديدة الى مناطق قعطبة ، وسناح ومريس ومدينة الضالع .

مضيفا ان مركز الملك سلمان متواصل في تقديم الدعم الإغاثي لنازحي الحديدة في محافظات لحج وعدن والضالع ، معبرا عن شكره الجزيل لكافة الجهود المبذولة في سبيل التخفيف من معاناة اهالي الحديدة الهاربين من جحيم الحرب الى قسوة النزوح .

هذا وكان مدير مركز الملك سلمان بمكتب عدن صالح الذيباني قد أوضح أن " تأتي هذه الزيارة امتداد للزيارات الميدانية التي قام بها مكتب مركز الملك سلمان بعدن إلى نقاط توزيع المساعدات الغذائية للنازحين من الحديدة الي عدن ولحج. والضالع للإشراف والاطلاع على توزيع الكمية المخصصة للنازحين من الحديدة الي هذه المحافظات .