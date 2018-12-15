الهلال الاحمر الاماراتي يكرم الفائزين بمسابقة الشيخ خليفة للعلوم والابتكار في تعز (صور)

اختتم اليوم الهلال الاحمر الاماراتي بحفل جماهيري كبير التصفيات النهائيه ل مسابقة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان للعلوم والابتكار في تعز وذلك بالتنسيق مع السلطة المحليه في المحافظة وجامعة تعز.

تاتي اقامة مسابقة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان للعلوم والابتكار كنوع من الاهتمام الخاص بالشباب المبدع و ايمانا بقدرات المبتكرين وتمكينهم من ان تكون مشاريع واعده في مجال الابتكار والعلوم.

هذا وقد بلغت عدد المشاريع المبتكره والابحاث العلمية التي كانت في تنافس بحماس على درع مسابقة الشيخ خليفة بن زايد للعلوم والابتكار اكثر من 70 مشروع لاكثر من 300 مشارك في المرحلة الاولی من المسابقه في اربعه محاور علمية محدد.

المحور الاول : مجال نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و تطبيقات الذكاء الصناعي.

والمحور الثاني : الابتكار ميكاتروتكس والهندسة الصناعية.

والمحور الثالث : البحث العلمي في مجالاته نظم الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الصناعي.

والمحور الرابع : البحث العلمي في مجالاته الهندسية ميكاتروتكس والهندسة الصناعية والابتكارات الصناعية.

وتم تصفيتهم على ثلاثة مراحل وتاهلوا الى التصفيات النهائية 20 مشروعا وتم التصفيات اليوم 12 مشروع واعلان ب اسماء الفائزين وكان لكل محور 3 مراكز لنيل جائزة الشيخ خليفة بن زايد للعلوم والابتكار .

وافاد ايهاب الدهبلي مندوب الهلال الاحمر الاماراتي بتعز باهمية اقامة مثل هذه المسابقات العلميه التي تتيح الفرص الكبيره امام المبتكرين والشباب من ابناء محافظة تعز وما قدمه الهلال الاحمر الاماراتي الا تشجيع للمبتكرين وخلق بيئة مناسبة للشباب.

كما اشاد رياض العقاب نائب رئيس جامعة تعز واحد اعضاء لجنة التحكيم بدور الهلال الاحمر الاماراتي في اتمام مثل هذه المسابقات ورفع معنويات المبتكرين الذين افنو سنوات عمرهم بالعمل والابتكار كما افاد ان المرحله هي مرحلة بناء عقول وترتيب افكار.

وكان لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة حضورا بارزا منذ اللحظات الاولی لتدشين مسابقة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان للعلوم والابتكار .

حيث صرح المهندس رشاد الاكحلي وكيل محافظة تعز باهمية تفعيل المسابقات العلميه التي تتيح المجال امام الشباب المخترع والمبتكر لتطوير من ابتكاراتهم وانها هذه المسابقه تعتبر اول مسابقة في تعز تقام للجانب من الشباب المبتكرين منوها بالوقت ذاته باستمرار الاهتمام بمثل هذه الفئات من كل المراكز البحثيه والجامعات الحكوميه والخاصه كما قدم الشكر للهلال الاحمر الاماراتي لما يولی من اهتمام لمحافظة تعز.

كان للجنة التحكيم القرار الفاصل وتحديد الفائزين الثلاثة في كل محور من محاور المسابقة المحددة حيث تم تكريم كل فائز بدرع خليفة بن زايد للعلوم والابتكار ومبالغ ماليه وهدايا عينة.

شهد الحفل الختامي لمسابقة الشيخ خليفة بن زايد للعلوم والابتكار حضور كل من المهندس رشاد الاكحلي وكيل محافظة تعز , ورياض العقاب نائب رئيس جامعة تعز , وعامر سلام نائب عميد كلية الهندسة , وايمن المخلافي مدير مكتب الشباب والرياضية , وعبده علي مدير مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل والاستاذ سامي يحي عبدالاله مدير شركة ام تي ان للاتصالات.