شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل شخصي لـ‘‘بن سلمان’’ ينهي مشاورات السويد بهذه الطريقة .. وهذا دور الرئيس هادي (تفاصيل تنشر لأول مرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، مساء أمس الخميس، عن إسهام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتفاق الفرقاء اليمنيين خلال مشاورات السويد.

وقال "حق" إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ثمن مجهودات ولي العهد السعودي للتوصل لاتفاق بين الفرقاء في اليمن، قائلًا: "غوتيريش يشعر أن إسهام ولي العهد كان مهمًّا للغاية لنتيجة المشاورات، وأن (هادي) لعب دورًا إيجابيًّا"، حسبما نقل موقع "إرم نيوز".

وأضاف "حق" إن "(غوتيريش) يشعر أن محادثاته مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة".

وكانت المشاورات اليمنية في السويد، قد توصلت إلى تفاهمات واتفاقات هي الأولى من نوعها، أمس الخميس، بين الحكومة والحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية.

وتضمّنت تلك التفاهمات وقف لإطلاق النار، وسحب المقاتلين من مدينة الحديدة ومينائها، وعملية تبادل للأسرى بين الطرفين هي الأولى من نوعها منذ بدء الاقتتال.