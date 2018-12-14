مصادر تكشف تفاصيل ودائع الإمارت والكويت الجديدة للبنك المركزي اليمني

كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل إرسال الإمارات والكويت ودائع بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إن محافظ البنك محمد زمام أجرى محادثات للحصول على ملياري دولار من الإمارات، ومليار ثالث من الكويت.

وكانت قد أعلنت السعودية مطلع العام الجاري إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي، أضافت إليها في مطلع أكتوبر منحة بقيمة 200 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، سمح البنك المركزي اليمني للشركات والمحلات المرخصة العاملة في مجال الصرافة بمباشرة أعمالها - في اليومين الماضيين بعد أن أقر إغلاقها - على أن تقدم كشوفات يومية بحركة البيع والشراء لديها من العملات الصعبة يجري تسليمها لمندوبي قطاع الرقابة على البنوك والصرافبن في البنك المركزي .

وحذر البنك من مخالفة التعهد حتى لا تتخذ ضد المخالف الإجراءات القانونية وفقا لقانون أعمال الصرافة رقم 19 لعام 1995م والذي تقضي بنوده بإغلاق محل الصرافة المخالف وسحب ترخيص مزاولة المهنة .