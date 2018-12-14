بلفقيه يطلع على التجهيزات الجارية لفتح مكتب مناوبة في مطار سيئون

الخليج 365

أطلع السفير سالم احمد بلفقيه مدير عام مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت، على سير التجهيزات الجارية لفتح مكتب مناوبة يتبع المكتب الرئيسي لوزارة الخارجية بالمحافظة في مطار سيئون الدولي تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية خالد اليماني، وبمباركة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

ويأتي ذلك لتسهيل حركة المغادرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وكذا انجاز إجراءات الحالات الطارئة لمعاملات المواطنين المغادرين عبر المطار من مختلف محافظات الجمهورية والتي تتطلب ان يتم التصديق عليها من قبل الخارجية.

وكان السفير بلفقيه قد التقى في إطار زيارته لسيئون بمدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير الذي اشاد بهذه الخطوة و ابدى استعداد سلطة المطار في تقديم كل ما من شأنه لدعم المكتب وتسهيل مهمته وخدماته للمواطنين المغادرين.

من جانبه اكد بلفقيه أن مكتب المناوبة سيتم افتتاحه نهاية شهر ديسمبر الجاري 2018 ،مشيرا الى انه سيتم ايضا في إطار خطة مكتب وزارة الخارجية فتح مكتب مناوبة مماثل في مطار الريان الدولي الذي سيتم افتتاحه قريبا ولنفس المهمة .