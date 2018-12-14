باحميد يبحث مع ماليزيا الملف السياحي وتعزيز التعاون معها

الخليج 365-متابعات

بحث سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد،اليوم،مع وزير السياحة والثقافة والفنون الماليزي داتوك بن كتابي تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي والثقافي.

وخلال اللقاء استعرض باحميد جملة من النشاطات التجارية والاقتصادية المتزايدة التي ينشط فيها اليمنيون في ماليزيا في مجال الأطعمة والسياحة والتعليم مما يسهم في دعم وتنشيط الحركة السياحية في ماليزيا ودعم رؤيتها (2020) لتصبح الوجهة السياحية والتعليمية الأولى في المنطقة..مؤكدا أن وجود المزيد من التسهيلات القانونية والإدارية سيشجع في جلب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال اليمنية الى ماليزيا.

وتم في اللقاء مناقشة عدد من برامج السفارة اليمنية في الجانب الثقافي وتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين لتنظيم عدد من الفعاليات الترويجية والثقافية اليمنية ومنها مهرجان المأكولات اليمنية والليلة الاوركوسترالية الموسيقية ومعرض الفنون التشكيلية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثقافية والتعريف بالثقافة والموروث اليمني للجمهور الماليزي.

كما تم التطرق في الاجتماع الى اعادة تفعيل عدد من الاجراءات من قبل السلطات الماليزية المتعلقة بتسهيل حصول اليمنيين على الاقامة المعروفة بماليزيا بيتي الثاني (MM2H) والتي يتقدم لها العديد من المواطنين اليمنيين، وكذا الاجراءات الخاصة بتأسيس الوكالات والشركات السياحية من قبل رجال أعمال ومستثمرين يمنيين.

من جانبه أعرب الوزير الماليزي عن ترحيب ماليزيا وتشجيعها لكافة أشكال التعاون والتنسيق في مجالات السياحة والثقافة والفنون..مؤكدا حرص الحكومة الماليزية على مراجعة كافة الاجراءات بما يضمن زيادة الحركة السياحية وتشجيع الاستثمارات، وكذا ما يتعلق بتسهيل الاجراءات بحسب القوانين المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.