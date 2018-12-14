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مباشر من محلات الصرافة إلى هذا الحد وصل الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (أسعار الصرف)

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة إلى هذا الحد وصل الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليكم قائمة بأسعار الصرف اليوم الجمعة 14/12/2018

أسعار الشراء

الدولار الامريكي : 520

الريال السعودي : 138

أسعار البيع

الدولار الامريكي: 530

الريال السعودي: 140

وسنوافيكم بآخر تحديثات ومستجدات اسعار الصرف طيلة يومنا هذا الجمعة 14-12-2018

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة إلى هذا الحد وصل الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (أسعار الصرف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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