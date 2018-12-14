شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة إلى هذا الحد وصل الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليكم قائمة بأسعار الصرف اليوم الجمعة 14/12/2018 أسعار الشراء الدولار الامريكي : 520 الريال السعودي : 138 أسعار البيع الدولار الامريكي: 530 الريال السعودي: 140 وسنوافيكم بآخر تحديثات ومستجدات اسعار الصرف طيلة يومنا هذا الجمعة 14-12-2018

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة إلى هذا الحد وصل الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (أسعار الصرف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .