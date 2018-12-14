شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل سعودي.. توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل مستشفى عدن العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدعم من المملكة العربية السعودية، وقعت وزارة الصحة والسكان وشركة زيناك للهندسة والمشاريع، اليوم الخميس، اتفاقا لبدء تنفيذ مشروع استكمال وإعادة تأهيل مستشفی عدن العام، وإنشاء مركز القلب فيه.

وتقضي الاتفاقية بان تقوم الشركة بإعادة تأهيل المستشفی وبناء مركز للقلب، وفقا وكراسة الشروط المقدمة، علی أن ينجز المشروع خلال عام من تاريخ التوقيع، ويتضمن ترميم الأعمال المعمارية والإنشائية وإصلاح أو استبدال الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وشبكة الغاز الطبي وتوريد وتركيب التجهيزات الطبية فيه .

وتبلغ الكلفة المالية للمشروع الممول من الصندوق السعودي للتنمية 25 مليون و466 ألف دولار أمريكي.

وفي حفل التوقيع، أكد المهندس بندر العبيدي ممثل الصندوق السعودي للتنمية علی عمق ومتانة العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يأتي هذا المشروع كأحد ثماره هذه العلاقة المتميزة.

ودعا إلی الإسراع في جعل المشروع واقعا ملموسا، خدمة لأبناء المحافظة الذين انتظروه كثيرا باعتباره أحد أهم روافد الخدمة الصحية في المدينة.

وحضر التوقيع وكيلا محافظة عدن الدكتور رشاد شائع، وغسان الزامكي، ووكلاء وزارة الصحة ومساعديهم والدكتور نجيب حميد مدير مكتب الإعمار السعودي بعدن، والمهندس عصام حيدر مدير المشروع، وعدد من المسؤولين اليمنيين والسعوديين.