شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : ولي العهد السعودي ’’محمد بن سلمان‘‘يجري اول تحرك عاجل بشأن اليمن بعد اعلان اتفاق السويد..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس.

وقد جرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد..

وعقد اليوم الخميس، الجلسة الختامية من المشاورات بين طرفي المشاورات اليمنية المستمرة منذ الخميس الماضي في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.