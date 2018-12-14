شكرا لقرائتكم خبر عن كل اتفاقات مشاورات السويد شفوية ولم يتم توقيع أي اتفاقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد صحفي يمني حضر مشاورات السويد أن كل اتفاقات المشاورات المعلن عنها شفوية ولم يتم توقيع أي اتفاقية.

و قال الصحفي أصيل سارية الذي يعمل برفقة 12 صحفيًا في غرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية في السويد التي تدعمها الأمم المتحدة إنه “لم يتم التوقيع على اي اتفاق بين الطرفين”.

وأضاف في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فقط اتفاقات شفوية. لا نعرف هل ستصمد او لا ؟”.

أكد صحفي يمني حضر مشاورات السويد أن كل اتفاقات المشاورات المعلن عنها شفوية ولم يتم توقيع أي اتفاقية.

و قال الصحفي أصيل سارية الذي يعمل برفقة 12 صحفيًا في غرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية في السويد التي تدعمها الأمم المتحدة إنه “لم يتم التوقيع على اي اتفاق بين الطرفين”.

وأضاف في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فقط اتفاقات شفوية. لا نعرف هل ستصمد او لا ؟”.