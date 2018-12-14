السفير طواف: لهذا السبب لست متفائلاً بنتائج السويد

عبر سفير اليمن الاسبق في سوريا عبدالوهاب طواف عن تحفظه على التفاؤل بنتائج مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة ومبعوثها البريطاني مارتن غريفيث بشأن الحرب في اليمن.
وظهر طواف على قناة الغد المشرق للحديث حول حصيلة المشاورات، وقال "للأسف حديثي كان مع العربية الحدث معاكس للبهجة التي طغت على الجميع؛ بشأن ماجرى في ستوكهولم.".
وأضاف "أنا مع مشروع سلام يصل باليمن إلى شاطئ الأمان؛ لا مع مشروع يدير الصراع ويعمق من معاناة الناس".
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