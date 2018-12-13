بلفقيه: أكثر من 1200 تصديق يصدره مكتب التصديقات بسيئون شهريا

يحظى مكتب التصديقات على الوثائق والاوراق المطلوب اعتمادها من مكتب وزارة الخارجية بحضرموت بعمل دؤوب وجهد ملموس تشكر عليه قيادة مكتب الخارجية بمحافظة حضرموت ممثلة بالسفير سالم أحمد بلفقيه.

وبالرغم من حداثة افتتاح المكتب الرسمي للخارجية في مدينة سيئون مما يقارب العام، الا أن سير العمل فيه منضبط بشكل رائع وميسر يتمتع فيه المعامل برقي واسهاب وانجاز منقطع النضير

ويعتمد المناوبون على المكتب في اصدار التصديقات على نظم متبعة وتوثيق رسمي بعد التأكد من سلامة وصحة وجهة الوثيقة وختمها.

كما أن المكتب يعمل على ارشفة كافة المعاملات المصدقة وترسيمها يدوياً والكترونياً من خلال شبكة المعلومات التي ترتبط مباشرة عبر المكتب الرئيسي في مدينة المكلا وبإشراف مباشر من قبل سعادة السفير سالم بلفقيه.

مايميز مكتب التصديقات هو سهولة المعاملة من قبل موظفي المكتب وتسيير أمور المعاملة وسرعة انجازها والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها.

بينما مكتب الصندوق في الجهة المقابلة للمكتب هناك تستقطع فيه ايرادات التصديق بسندات رسمية تورد كافة ايرادات المكتب في حساب وزارة الخارجية بالبنك الاهلي اليمني.

وعبر السفير سالم بلفقية عن ارتياحه بم يقوم به العاملين في المكتب ومايقدمه للمواطنين من خدمات, منوهاً بأن مكتب التصديقات في سيئون يعمل بوتيرة عالية وانضباط تام بتعليمات وزارة الخارجية.

وأكد بلفقيه أن اكثر من " 1200 " تصديق يصدره المكتب شهرياً موضحاً أن إيرادات المكتب خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ افتتاحه في مارس من العام الحالي بلغت" 6 " ستة مليون ريال يمني تورد لحساب الخارجية في البنك الاهلي.

وأكد السفير سالم بلفقية مدير عام مكتب وزارة الخارجية بحضرموت أن مكتب المكلا يعمل بذات النمط من المعاملات منوهاً الى أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح مكتب في مطار سيئون لتسهيل المعاملات للمواطنين بشكل اكبر.

بينما عبر المواطنين عن ارتياحهم للمعاملة اليسيرة التي يتلقونها من خلال سرعة الانجاز في تقديم اوراقهم معربين عن شكرهم لطاقم المكتب وللسفير الذي استطاع اعادة فتح مكتب التصديقات بعد معاناة المكابدة التي كان يعانيها المواطنين من خلال تحمل عناء السفر للمكتب الرئيسي الى مدينة المكلا.