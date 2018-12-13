شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي سليم مغلس من ابناء تعز يتدخل ويفشل اتفاقًا في مشاورات السويد لإنهاء الحصار المفروض على مدينته واصفا الملف بالمزايده والمتاجرة بة . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر خاص بمشاورات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، التي تجرى حاليا بالسويد، إن عضوا في وفد الحوثيين عطل اتفاقا كان من المقرر أن يتم التوقيع عليه، ويقضي بإنهاء الحصار المفروض من قبل الميليشيات الحوثية على مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وواصلت امس الأربعاء، اللجنة المكلفة بملف "تعز" بمشاورات السويد التي انطلقت الخميس الماضي (6 ديسمبر/ كانون الأول)، نقاشاتها لمسودة المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وتم تسريبها يوم أمس الأول (الأثنين)، والتي تعالج مسألة رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح كافة المعابر وتسهيل تشغيل مطار تعز للتخفيف من حدة المعاناة الانسانية التي يعانيها السكان المدنيين في المدينة المحاصرة منذ أكثر من ثلاث سنوات من قبل ميليشيات الحوثي.



وافاد المصدر، المشارك في مشاورات السويد، أن المدعو "سليم مغلس"، عضو وفد الحوثيين للمشاورات في ملف تعز، نفى وجود "أي حصار أو معاناة إنسانية، جراء ذلك في تعز"، واصفا ما تتناقله التقارير الموثقة، على أنه مجرد "متاجرة ومزايدة".



وبحسب المصدر، فقد أثارت تلك التصريحات حفيظة واستياء اللجنة المكلفة بمناقشة هذا الملف من الجانب الحكومي، ما أدى إلى توقف العمل عليه، بعد أن كانت اللجنة وعلى وشك وضع اللمسات الأخيرة من الاتفاق على بنود هذا الملف.