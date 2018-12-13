شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو السعر الحقيقي والمتداول الآن للدولار والسعودي في محلات الصرافة بــ"عدن وصنعاء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار صرف الريال اليمني صعوداً ملحوظاً امام العملات الأجنبية في محلات الصرافة بـ "عدن وصنعاء". واوضح مصدر مصرفي لـ«الحكمة نت» أن أسعار صرف الريال اليمني عاودت الصعود اليوم .. وفيما يلي قائمة بالأسعار: أسعار الشراء بـ«عدن» : - الدولار الأمريكي: 522 ريال - الريال السعودي: 139 ريال أسعار البيع بـ«عدن»: - الدولار الأمريكي = 535 ريال - الريال السعودي= 142 أسعار الشراء بـ«صنعاء» : - الدولار الأمريكي: 522 ريال - الريال السعودي: 138 ريال أسعار البيع بـ«صنعاء»: - الدولار الأمريكي = 535 ريال - الريال السعودي= 142 ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو السعر الحقيقي والمتداول الآن للدولار والسعودي في محلات الصرافة بــ"عدن وصنعاء" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .