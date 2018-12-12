شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: اتفاق بين وفد الحكومة ووفد الحوثي فيما يخص الحديدة وغوتيريش في السويد لدعم مبعوثه الخاص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة رويترز عن مصادرها أن اتفاقاً بين وفد الشرعية ووفد الحوثيين في السويد سيتم تطبيقه في مدينة الحديدة.

وبحسب الوكالة فقد قبل وفد الحكومة الشرعية بإشراف أممي على ميناء الحديدة وهو ما أعلن الحوثيون سابقاً قبولهم به، لكن الحكومة تصر على أنها لابد أن تتولى مهمة إدارة وتأمين المدينة.

وأشارت الوكالة الى أن الحوثيين تراجعوا خطوة للوراء وأعلنوا أنهم يقبلون بأن تدير لمدينة قوات “محايدة” وهو ما لا يقبل به وفد الشرعية حتى هذه اللحظة.

وأكدت الوكالة عن مصادرها أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يوم الخميس القادم لدعم مبعوثه الخاص الى اليمن مارتن غريفيث في ختام المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.