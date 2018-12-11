وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب الوطني بالرياض ويبشر بالاستعدادات

الخليج 365 - الرياض كشف وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن زيارة بها إلى معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في اليمن والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض استعداداً للمشاركة بنهائيات كأس آسيا 2019. وقال البكري بتغريدات مرفقة بالصور يعيد نشرها قمت مساء اليوم بزيارة لمعسكر المنتخب في العاصمة السعودية الرياض، التي تجهز المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2019. وأضاف "استمعت إلى شرح مفصل من الجهازين الفني والإداري حول سير إعداد المنتخب. يتمتع اللاعبون بمعنويات عالية في سبيل تقديم مستوى جيد يليق باسم وسمعة اليمن". ويستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات لأول العام القادم.

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