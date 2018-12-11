التحالف: نعمل على توفير ممرات «آمنة» لإيصال المساعدات إلى صنعاء

أكد تحالف دعم الشرعية أن مليشيا الحوثي تعرقل دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ الواقعة تحت سيطرتها.

وأضاف العقيد تركي المالكي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، 11 كانون الأول، 2018، أن التحالف لعربي يبذل جهوداً حثيثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وتابع: نعمل على توفير ممرات «آمنة» لإيصال المساعدات إلى صنعاء.

وفي سياق آخر، أكد المالكي أن الجيش اليمني مدعوما بقوات «التحالف» تقدم نحو 40 كيلومتراً داخل صعدة.

وقال ناطق التحالف إن 21 ألف مصاب من #الجيش اليمني عولجوا داخل السعودية.