قناة حضرموت تعاود البث على هذا التردد بعد توقف لأشهر

عادت قناة "حضرموت" للعمل على النايل سات يوم أمس الإثنين. وقالت مصادر إعلامية إن القناة عاودت البث بعد توقف استمر أشهرا. وأوضحت المصادر أن القناة تبث على تردد 11958.. استقطاب أفقي.. معدل الترميز 27500. يشار إلى أن القناة توقفت عن البث قبل أشهر لأسباب غير معلومة قبل أن تعاود البث يوم أمس.

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