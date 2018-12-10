شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بنت رئيس سابقا لدولة عربية تفاجئ العالم وتظهر في أوضاع حميمية وملابس مثيرة مع مغني الراب “كادوريم”.. صور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت “نسرين” نجلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي موجة من الجدل بعد ظهورها في أوضاع حميمية مع مغني الراب الإيطالي والتونسي الأصل “كادوريم”.

ونشر مغني الراب “كادوريم” على حسابه بموقع الصور العالمي “إنستجرام” صورة جمعته بـ”نسرين بن علي” الابنة الكبرى للرئيس السابق زين العابدين بن علي وطليقة رجل الأعمال صخر الماطري.





وكتب كادوريم على الصورة “My Nesrine ” كما ظهر و هو يقبلها في صورة أخرى.

يذكر أن نسرين زين العابدين بن علي هي زوجة رجل الاعمال المشهور صخر الماطري سابقا و قد انتقلت مع زوجها الفار من العدالة في تونس للعيش في جزر السيشال في مرحلة أولى ثم التحقت بوالدها في جدة السعودية وذلك اثر طلاقها من صخر الماطري الذي تعود أسبابه حسب ما نقل موقع “اخبار الجمهورية” الى التدين الشديد الذي ظهر على زوجها بعد الثورة و الذي جعل الحياة بينهما مستحيلة .

أما “كادوريم” فقد برز على الساحة مؤخرا في تونس و روج لنفسه بالثراء الفاحش الذي لا يعرف أغلب التونسيين مصدره.

كما حاول لفت الأنظار إليه من خلال اطلاق تصريحات جدلية أو نشر صور تثير الجدل و المتابعة مثل تلك التي جمعته بالفنانة الاستعراضية منال عمارة.

نسرين بن علي ابنة الرئيس المخلوع بن علي وطليقة صخر الماطري في علاقة حب جديدة مع مغني الراب كادوريم

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