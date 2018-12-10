شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: البنك المركزي يتدخل لإنقاذ الريال.. وقرار طارئ بإغلاق كافة الصرافات ماعدا هذه (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، معظم محلات الصرافة، بناء على قرار من البنك المركزي.

وقالت مصادر صحفية، إن السلطات الأمنية أغلقت جميع محلات الصرافة في المدينة، باستثناء الكريمي، والعمقي والصيفي، بقرار من البنك المركزي اليمني عقب يوم واحد من عمليات مضاربة بالعملة المحلية.

وأكدت المصادر بان القرار الحكومي جاء بعد عدم التزام المحلات بالتسعيرة المحددة من البنك المركزي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ارتفاع جديد في أسعار العملات الأجنبية، تقول الحكومة، أن محلات الصرافة تسعى إلى المضاربة بالعملة وإعادة رفع أسعار العملات الأجنبية.