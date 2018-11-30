شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : هل بدأت الانتكاسة المفاجئة للريال اليمني .. اسعار الصرف الان في صنعاء .. صعود جديد للدولار والسعودي ..«شاهد الارقام التي توقفت عندها مساء اليوم» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصرفيون بأن سعر صرف الدولار الامريكي والريال السعودي عاود الإرتفاع مساء اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء ، حيث وصلت اسعار الصرف على النحو التالي:

الدولار الامريكي : 420 بينما كان في الفترة الصباحية 370

الريال السعودي : 110 بينما كان في الفترة الصباحية 90

يأتي هذا التذبذب بعد توجيه البنك المركزي في عدن للبنوك التجارية والإسلامية عن تحديد سعر جديد للدولار مقابل الريال اليمني.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يستقر سعر صرف الدولار امام الريال اليمني عند حاجز ال450 ريال