شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سعودي اماراتي جديد بشأن اليمن ومراقبون يعتبرونه خطوة في الاتجاه الصحيح (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت السعودية والإمارات، الثلاثاء، تقديم منحة مالية جديدة مقدارها، 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.







جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ثنائي عقده، عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.



وقال الربيعة: “سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن”، مضيفاً أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.

وأشارت الهاشمي أن “المبادرة تستهدف مساعدة أكثر من 10 ملايين يمني”.