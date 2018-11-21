شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: أوامر عليا بسرعة الحسم العسكري "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مسئولة في الحكومة، عن صدور أوامر عسكرية بتسريع الحسم العسكري في جبهة الضالع واستكمال تحرير دمت وما تبقى من مناطق مازالت تحت سيطرة المليشيات.

هذا وقتل وأصيب 19 حوثياً، خلال الساعات الماضية، بجبهة دمت التابعة لمحافظة الضالع، وسط اليمن، برصاص القوات الحكومية.

وذكرت مصادر مطلعة أن أفراداً من اللواء الرابع صدوا هجوماً حوثياً كان يهدف لاستعادة بعض المواقع في حيد كنة.

وبينت المصادر، أن المحاولة الحوثية نتج عنها مقتل 8 وجرح 11 منهم، فيما لم تسجل خسائر في صفوف الجيش.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت الجبهة هدوء نسبياً، فيما يعد أفراد الجيش والمقاومة الخطط اللازمة لتحرير المناطق التي مازالت تحت سيطرة المليشيات.

وكانت منظمة سام للحقوق والحريات حذرت من انتهاكات جسيمة من قبل مليشيات الحوثي تطال أهالي قرية الحقب من قتل وجرح وتلغيم وقصف عشوائي للمنازل.

وفي وقت سابق تمكنت قوات الجيش من السيطرة على تبة ‎الخدم وقطع أبرز خطوط الإمداد عن المليشيا الحوثي داخل المدينة بعملية التفاف واسعة في التباب الغربية للمدينة.