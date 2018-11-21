شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المعارك تتوسع في الحديدة الى هذه المناطق لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص قال سكان محليون في مدينة الحديدة لــ ""الخليج 365"" ان المعارك المشتعلة الان بين القوات المشتركة وميليشا الحوثي توسعت الى كلية الهندسة ومدينة الصالح وشارع الخمسين وان الطرفين يستخدما كل الاسلحة الثقيلة

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