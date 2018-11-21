شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة مباراة المنتخب الوطني و الامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خسر منتخبنا الوطني اليوم، امام منتخب الإمارات العربية المتحدة بهدفين نظيفين في ثاني مباراته الودية، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا 2019.

وتستضيف الإمارات نهائيات كأس آسيا 2019 بين الخامس من يناير والأول من فبراير، ويخوض المنتخب اليمني منافسات المجموعة الرابعة مع إيران والعراق وفيتنام.

وقدم منتخبنا اداء جيدا، وهدد مرمى المنتخب الاماراتي اكثر من مرة.

سجل للامارات اللاعب سيف راشد بالشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل علي سالمين بالدقيقة 66.