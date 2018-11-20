شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الصعود والسعودي يصل في صنعاء لهذا االسعر لاول مرة منذ شهور.. اسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مصرفية عن أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء في عدن وصنعاء وقالت ان اسعار الصرف في صنعاء كالتالي: الدولار الأمريكي 590- 610 الريال السعودي 150- 160 عدن: الدولار الأمريكي 585 الريال السعودي 150

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الصعود والسعودي يصل في صنعاء لهذا االسعر لاول مرة منذ شهور.. اسعار الصرف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .