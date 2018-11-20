شكرا لقرائتكم خبر عن الملك " سلمان " يعلن عن موقف السعودية من وقف الحرب في اليمن ويحدد شرط واحدا ! ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م ، انه سيدعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية. ودعا العاهل السعودي في خطاب له امام مجلس الشورى المجتمع الدولي لوضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية. وتابع :، وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خيار، بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران. واكد الملك سلمان " سندعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وبشأن فلسطين قال العاهل السعودي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وحول سوريا قال الملك سلمان ان المملكة تدعو إلى حل سياسي في سوريا وضمان عودة السوريين إلى وطنهم. وتابع العاهل السعودي : نسعى إلى استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتعليقا على ما توصلت اليه النيابة العامة في قضية خاشقجي اشاد الملك سلمان بالقضاء والنيابة العامة لقيامهما بمهامهما في خدمة العدالة.

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